Жители поселка Заря добились пересчета платы за отопление

Перерасчет будет сделан всем жителям поселка Заря в феврале за два месяца. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителям поселка Заря Опаринского района произведут централизованный пересчет платы за отопление, сообщили в региональном отделении ОНФ.

Проблемы с отоплением в поселке возникли в начале января из-за нехватки топлива в котельной. Столбик же термометра в квартирах не поднимался выше 14 градусов. В ходе проверки прокуратуры все вышеперечисленные факты подтвердились. Кроме того, сотрудниками СК РФ возбуждено уголовное дело за ненадлежащее оказание услуг.

В министерстве энергетики и ЖКХ сообщили, что перерасчет будет сделан всем жителям поселка Заря в феврале за два месяца - декабрь и январь. Плата будет снижена на 47%.

Кроме того, в министерстве добавили, что сейчас в поселке нормальный температурный режим.