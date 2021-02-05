В Кирове разыскивают двух несовершеннолетних девушек, пропавших без вести

Если вам известно, где находятся пропавшие, сообщите об этом полиции. Фото: vk.com/ornkirov

В Кировской области разыскивают двух несовершеннолетних девушек. Информацию и приметы передает отряд по розыску несовершеннолетних «Первый».

Анастасия Владимирова из Кирово-Чепецка пропала 4 февраля 2021 года. Около 08.30 девушка вышла из дома, и с тех пор информации о ее местонахождении нет. Анастасии 16 лет, рост 170-180 см, среднего телосложения, у нее темно-русые волосы и карие глаза. Девушка была одета в черную шапку, серый шарф, черные варежки, серую куртку, черные или голубые штаны и светлые кроссовки. При себе у нее темный рюкзак.

Мишина Анна из Кирова исчезла 1 февраля 2021 года. Около 15 часов она вышла из дома в последний раз, и с тех пор ее никто не видел. Анне 15 лет, на вид 15-16, рост 165-167 см, среднего телосложения, у нее светлые волосы до плеч и голубые глаза. Девушка была одета в черную парку с мехом, джинсы и ботинки такого же цвета. При себе у нее фиолетовый рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших девушек, просьба сообщить по номерам 89536910078 (инфорг поиска Евгения) либо 02, 102.