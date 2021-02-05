В Подосиновском районе сотрудница пилорамы погибла на рабочем месте

Женщина погибла во время рабочей смены в цеху. Фото: kirov.sledcom.ru

В селе Утманово Подосиновского района произошла страшная трагедия: сотрудница местной пилорамы погибла на рабочем месте. Информацию сообщает Следком Кировской области.

Трагедия произошла 4 февраля около 10 часов в цеху по переработке древесины. 31-летнюю работницу пилорамы защемило между основанием линии транспортировки горбыля и вращающимся валом. Несчастная женщина, получив страшные травмы, скончалась на месте. Спасти ее не удалось.

По факту гибели сотрудницы пилорамы Следком возбудил уголовное дело. Сейчас все причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. Виновным лицам грозит отвечать перед законом по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Наказание - до четырех лет лишения свободы.