В Ленинском и Первомайском районе будут ловить пьяных водителей

За пьяное вождение предусмотрен штраф и лишение прав. Фото: vk.com/gibdd43

На грядущих выходных в Кирове вновь будут ловить пьяных водителей. 6 и 7 февраля на городских дорогах пройдут традиционные «сплошные проверки». Об этом рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.

Ловить нетрезвых автомобилистов будут в Ленинском и Первомайском районе. Как всегда, стражи порядка будут останавливать все транспортные средства на заранее выбранных участках Кирова, а также въездах и выездах из него, в том числе пригородных зонах. В помощь сотрудникам ГАИ традиционно выйдут представители добровольных народных дружин и активисты «Ночного Патруля».

Госавтоинспекция предупреждает: за пьяное вождение придется расстаться с 30 тысячами рублей и правами - на полтора-два года. За повторное нарушение предусмотрена уже уголовная ответственность. Автолюбителям также напоминают, что во всех патрульных машинах установлены видеорегистраторы.