Статистика по COVID-19 в Кировской области: за сутки коронавирусом заболели 160 человек

В реанимации находятся более сотни пациентов, 21 из них - на ИВЛ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 5 февраля.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 160 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период выздоровели 749 заболевших. Общее количество жертв коронавируса в нашем регионе составляет 271 (+1 за минувшие сутки). За прошедшую неделю, с 25 по 31 января, от коронавируса умерли семеро кировчан.

В инфекционных госпиталях сейчас находится 3085 жителей области, у 2692 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2445 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 393 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 109 заразившихся коронавирусом, 21 из них - на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 6430 пациентов.

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 3801 исследование на COVID-19. Обследование на КТ прошли 400 жителей региона.