В Кировской области в здания судов пытались пронести более 400 ножей

У кировчан изымались канцелярские ножи, отвертки, стамески, ножницы и другие предметы. Фото: r43.fssp.gov.ru

Ежедневно судебные приставы осуществляют пропускной режим в зданиях судов с проверкой у каждого посетителя документов и досмотром вещей. По данным УФССП, за 2020 год сотрудникам удалось изъять 1165 запрещенных предметов. Чаще всего жители региона пытались пронести в суды газовое и травматическое оружие (165 - штук), ножи (401) и электрошокеры (28).

Помимо этого, в ходе проверки документов удалось установить 141 кировчанина, скрывающегося от органов дознания, следствия и суда. Четверо из них находились в розыске за совершение тяжких преступлений.