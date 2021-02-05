В Кирове задержали двух мужчин с килограммом наркотиков

Обоих наркоторговцев задержали и доставили в полицию. Фото: скрин с видео vk.com/mvd43

В Кирове задержали местных жителей, пытавшихся перевезти наркотики в крупном размере. Впоследствии у них изъяли еще одну немаленькую партию. Информацию сообщает областное УМВД.

Инцидент произошел 29 января. На посту ДПС федеральной трассы «Вятка» сотрудники ГИБДД остановили легковушку для проверки документов. И водитель, и пассажир отреагировали на это нервно, вели себя беспокойно. Заподозрив неладное, полицейские решили проверить машину и не прогадали. В автомобиле нашлись свертки с неким веществом общим весом в 400 грамм. Экспертиза в последующем указала, что это наркотики.

Перевозчиков, естественно, тут же задержали. Полиция установила съемную квартиру, где подозреваемые проживали в Кирове. В жилище обнаружили еще 650 грамм наркотиков. Как выяснилось, их привезли из Архангельской области, чтобы продавать в нашем регионе.

На задержанных завели уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Одного из мужчин по решению суда сейчас заключили под стражу. Наркодилерам грозит по закону от 15 лет лишения свободы до пожизненного срока.