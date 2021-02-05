На трассе «Вятка» столкнулись два грузовика

Основной удар пришелся на водительскую часть иномарки. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг вечером, 4 февраля, на 337-ом км федеральной автодороги «Вятка» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, на трассе в Орловском районе 59-летний водитель КамАЗа врезался во встречный малотоннажный грузовик «DAF». Основной удар пришелся на водительскую часть иномарки.

- В результате происшествия водитель автомобиля КамАЗ получил травмы, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация ему не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых восемь человек получили травмы.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в крупном ДТП в Куменском районе пострадали четыре человека. Подробнее здесь.