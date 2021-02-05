В 2020 году в бюджет Кировской области дополнительно поступило 18 миллионов рублей по НДФЛ

Департаменту также удалось дополнительно привлечь поступления имущественных налогов в размере 0,3 миллиона рублей. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В 2020 году специалисты департамента финансов города совместно с налоговыми органами проводили рейды по выявлению предпринимателей, работающих без регистрации, а также без оформления трудовых отношений с работниками. Благодаря данным мероприятиям удалось расширить налоговую базу.

В результате объем дополнительных поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в областную казну составил 18 миллионов рублей, в том числе 5,4 миллиона рублей поступили в бюджет города Кирова, сообщили в департаменте финансов.

Кроме того, департаменту удалось дополнительно привлечь поступления имущественных налогов в размере 0,3 миллиона рублей. Так, в налоговый оборот в 2020 году включены объекты недвижимости: 50 индивидуальных жилых домов и 22 земельных участка.

- В текущем году работа по легализации доходов и объектов недвижимости будет продолжена, - подчеркнули в департаменте. - Во избежание штрафных санкций призываем граждан «узаконить» свою деятельность и встать на налоговый учет.

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