Кировчане привезли десять медалей с соревнований по дзюдо в Чебоксарах

Кировчане завоевали 3 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых медалей. Фото: vk.com/youthsport43

30-31 января в столице Чувашской республики завершился турнир по дзюдо памяти Героя Советского Союза Вячеслава Петровича Винокурова. В соревнованиях приняли участие 155 дзюдоистов из Чувашии, Татарстана, Республики Марий Эл, Кировской и Ульяновской областей.

Кировскую область представили 23 спортсмена из Кирово-Чепецка, Уржума и Свечи. Нашим дзюдоистам удалось завоевать 10 медалей.

Среди девушек победителями в своих весовых категориях стали Кира Каргапольцева из Свечи и и Наталья Татаринова Уржума. Чепчанин Матвей Вологдин также выиграл золото.

Серебряные медали выиграли Анастасия Новоселова из Свечи и Глеб Торопов из Кирово-Чепецка.

Бронзовыми призерами стали Полина Копосова, Татьяна Самойлова, Станислав Фадеев и Владислав Василевских из Кирово-Чепецка, а также Андрей Чупраков из Уржума.

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