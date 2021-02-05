В Кирово-Чепецке с замороженной стройки убрали кран

Сейчас кран планируют сдать на металлом. Фото: vk.com/podslushano_chepetsk

В Кирово-Чепецке рабочие демонтировали кран, который несколько лет ржавел на заброшенной строительной площадке в микрорайоне №23. Жители города не раз жаловались на аварийное состояние техники и опасались, что конструкция в любой момент может упасть. Сейчас кран планируют сдать на металлом.

Портал «Chepetsk.ru» сообщает, что стройку заморозили три года назад, а согласно генплану на месте бывшего палисадника должны были появиться три пятиэтажки, одну из которых начала строить компания «КЧУС», которая сейчас находится в стадии банкротства.

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