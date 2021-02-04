Администрация Кирова утвердила график вывоза снега на 4 февраля

Уборка снега начинается ежедневно с 20.00 и продолжается до поздней ночи. Фото: admkirov.ru

В Кирове подрядные организации продолжают вывозить снег с улиц города в ежедневном режиме на специальные полигоны. Так, за минувшие сутки с улиц было убрано около 17 тысяч кубометров. Ранее глава администрации города Дмитрий Осипов рассказал, что сейчас подрядные организации справляются с заданными темпами по вывозу снега, но от горожан еще поступает немало сообщений. Такие участки незамедлительно включают в график работ.

Управление дорожной и парковой инфраструктуры сформировало график вывоза снега на 4 февраля. В ближайшие сутки подрядчики планируют выполнить работы на 16 улицах города:

- пр. Можайского;

- ул. Монтажников;

- ул. Цеховая;

- ул. Мира;

- ул. Профсоюзная;

- ул. Казанская от Орловской до Профсоюзной;

- ул. Московская от Ленина до Карла Маркса;

- ул. Дерендяева от Профсоюзной до Р. Люксембург и от Труда до Спасской;

- ул. Пятницкая от Октябрьского проспекта до Горбуновой;

- пр. Строителей от Воровского до Р. Юровской;

- Октябрьский проспект от Красноармейской до Воровского;

- ул. Советская в Нововятском районе;

- ул. Павла Корчагина;

- 3-й Опытный переулок;

- ул. Карла Либкнехта от Маклина до Воровского;

- парковочный карман по ул. Труда 6-а.

Напоминаем, что на улицах, где будет работать спецтехника, заранее установят временные знаки, запрещающие остановку транспорта. Сама уборка снега начинается ежедневно с 20.00 и продолжается до поздней ночи. Горожан просят не оставлять автомобили в зоне работы техники.