В Кирове парикмахер избил своего коллегу из-за плохого музыкального вкуса

Драка между коллегами произошла прямо на рабочем месте. Фото: Мария ЛЕНЦ

В кировской парикмахерской произошла разборка между коллегами, перешедшая в нанесение побоев. Как сообщает пресс-служба кировского управления Росгвардии, драчун уже задержан.

Сигнал «тревога» поступил из салона на Октябрьском проспекте. Росгвардейцев, прибывших на место, ожидал слегка побитый парикмахер. По его рассказу, они с напарником слегка повздорили. Коллега сперва сделал замечание потерпевшему - мол, мне не нравится музыка, под которую ты стрижешь клиента. Началась перебранка, в результате которой излишне нервный парикмахер ударил второго и сбежал из салона.

Пострадавший описал правоохранителям своего коллегу, благодаря чему последнего быстро нашли. Обнаружился он неподалеку от рабочего места. Парикмахера доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.