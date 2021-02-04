В Нагорском районе медсестре незаконно отказали в компенсации расходов на оплату отопления

По закону медработники имеют право на компенсацию расходов по оплате «коммуналки». Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Нагорском районе медсестре местной ЦРБ отказались компенсировать расходы на жилищно-коммунальные услуги. Тогда пришлось вмешаться прокуратуре. Информацию сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По закону медработники имеют право на компенсацию оплаты за отопление и электричество. Женщине отказались возместить расходы, и тогда та отправилась в прокуратуру. Проверка подтвердила, что медсестру действительно лишили такой меры соцподдержки.

Ведомство направило в суд иск с требованием компенсировать местной жительнице оплату услуг ЖКХ. По результатам рассмотрения с регионального Минфина взыскали необходимую сумму. Областная прокуратура контролирует исполнение решения суда.