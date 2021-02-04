Городская мэрия планирует выкупить землю для строительства улицы Капитана Дорофеева

На строительство улицы Капитана Дорофеева потратят 125 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городские власти планируют выкупить три земельных участка для строительства улицы Капитана Дорофеева. Соответствующие постановление подписал глава администрации Дмитрий Осипов.

Согласно документу, город планирует приобрести в собственность земельные участки со стоящими на них домами по улице Большой, 1, 4 и 3а. До 8 февраля собственникам направят письма об изъятии имущества. Стоимость же участков поручено определить департаменту муниципальной собственности.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на строительство улицы Капитана Дорофеева потратят 125 миллионов рублей. Кроме того, исполняющая обязанности министра строительства Кировской области Ирина Кислухина сообщила, что в текущем году запланировано строительство еще одной улицы в жилом районе «Урванцево», а также подключение к централизованной системе водоснабжения, водоотведения и отопления жилищного комплекса «Znak». За счет местного и областного бюджета в 2021 году также запланировано строительство ливневой канализации в районе «Урванцево».

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