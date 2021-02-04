Кировчанин устроил наркопритон в собственной квартире

В квартире нашли также значительное количество наркотического вещества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одной из кировских квартир полиция накрыла наркопритон. Как сообщает областное УМВД, 36-летний местный житель предоставлял свое жилище любителям запрещенного кайфа.

В квартире организатора притона также нашли наркотическое средство-порошок в значительном размере. Отраву изъяли, а самого хозяина жилища задержали. Четверых любителей наркотиков, также обнаружившихся в помещении, привлекли к административной ответственности.

Главному же «герою» этой истории повезло куда как меньше. Ему приписывают не только организацию и содержание притона, но и хранение наркотических веществ. В отношении мужчины уже завели два уголовных дела. Сейчас все обстоятельства устанавливаются.