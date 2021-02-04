«Уральский Трубник» разгромил «Родину»

Принципиальная ледовая борьба закончилась разгромным поражением нашей команды. Фото: vk.com/urtrubnik

В четверг, 4 февраля, в рамках чемпионата России состоялась гостевая игра ХК «Родина». Соперником команды Андрея Рушкина стал «Уральский трубник» из Первоуральска. Принципиальная ледовая борьба закончилась разгромным поражением нашей команды. Уже на 25 минуте «Родина» уступала три мяча, а к концу матча счет был 10:4.

Среди кировских хоккеистов отличились:

- Денис Цыцаров - гол с углового на 35 минуте;

- Егор Шицко - дважды поразил ворота соперника на 48 и 58 минутах;

-Максим Маслов - гол с игры на 89 минуте.

На данный момент ХК «Родина» занимает 11 строчку в турнирной таблице с 13 очками.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что тренера «Родины» отстранили от игр из-за оскорбления судей. Подробнее здесь.