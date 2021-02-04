Кировские дорожники убирают снег вместе с крышками люков

Кировчан просят сообщать о незакрытых люках. Фото: кировский филиал ПАО «Т Плюс»

Кировчан просят сообщать об открытых люках на улицах. Дело в том, что при уборке снега дорожники сдвигают и повреждают крышки колодцев тепловых камер. Как информирует пресс-служба кировского филиала «Т Плюс», за неделю количество таких случаев может достигать десяти.

Так, на прошлой неделе дорожники, убирая снег, сдвинули люки на перекрестке улиц Чапаева-Калинина, у дома №57 по улице Калинина, №34 по переулку Гирсовскому и у школы №31 на Кольцова, 2. Все повреждения своевременно заметили и исправили. Все расходы на поврежденные крышки, горловины колодцев и восстановление целостности тепловых камер компания хочет предъявить виновникам. Даже если придется дойти до суда.

Кировчан просят: если вы увидели на улице незакрытый люк, пар из тепловой камеры или утечку горячей воды, сообщите об этом по номеру 112 или через специальную форму на этом сайте.