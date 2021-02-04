В крупном ДТП в Куменском районе пострадали четыре человека

Основной удар пришелся на водительскую сторону немецкой легковушки. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 4 февраля, на 66-ом км автодороги Киров - Вятские Поляны столкнулись две иномарки. По предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, выехал на полосу встречного движения, где врезался в Volkswagen Passat. Основной удар пришелся на водительскую сторону немецкой легковушки.

- В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля Volkswagen, в том числе 4-летняя девочка, а также 66-летняя пассажирка автомобиля Hyundai получили травмы, - сообщили в ГИБДД.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Кроме того, движение по трассе регулируют полицейские.