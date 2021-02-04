В Кировской области осудят чепчанина, убившего собственного брата и его девушку

В ходе пьяной ссоры мужчина зарезал своего брата, а после - и его сожительницу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирово-Чепецком районе осудят местного 32-летнего жителя. Мужчину обвиняют в убийстве двух человек и угрозах полицейскому. Информацию сообщает областной Следком.

Трагедия произошла с 1 на 2 мая 2020 года в селе Пасегово. В ту ночь обвиняемый выпивал вместе со своим 35-летним братом и его 33-летней сожительницей. В какой-то момент попойка перешла в ссору, а после и в драку. Обвиняемый набросился на собственного брата сначала с кулаками, а после схватил нож и нанес ему несколько ранений. Несчастный скончался на месте, а мужчина, поняв, что сожительница брата сдаст его полиции, кинулся с оружием и на нее.

Возможно, полицию вызвали соседи, однако прибывший правоохранитель застал на месте и обвиняемого, и всю страшную картину. Чепчанин попытался запугать и стража порядка, угрожая ему ножом, однако у него это не получилось. Убийцу задержали и доставили под стражу.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы отправлены в суд. За одно только убийство двух человек чепчанину грозит от восьми до двадцати лет тюрьмы.