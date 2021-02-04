В Кировской области планируют создать новое министерство

Министерство создается с целью выработки единой инвестиционной политики в регионе. Фото: Валентина РОГАЧЕВА

В ближайшее время в Кировской области может появится единое министерство промышленности, предпринимательства и торговли, которое объединит все институты поддержки инвесторов, а также синхронизирует процессы их сопровождения. Такими планами поделилась министр экономического развития и поддержки предпринимательства Наталья Кряжева на рабочем совещании в правительстве региона.

В свою очередь председатель председатель правительства Александр Чурин поручил начать совершенствование нормативно-правовой базы в сфере региональной промышленной политики.

- Главное условие - чтобы документы были максимально понятными и прозрачными, применимыми на практике, - подчеркнул Александр Анатольевич.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Кировской области ликвидировали министерство энергетики и ЖКХ. Подробнее здесь.

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