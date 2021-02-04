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Ущерб в 9 тысяч рублей может обернуться для браконьеров уголовным сроком

За незаконный вылов рыбы мужчинам может грозить до двух лет лишения свободы
Виктор КарповВиктор Карпов
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Методом багрения мужчина незаконно выловил рыбу породы налим в количестве трех штук. Фото: Кировский ЛО МВД России на транспорте

Методом багрения мужчина незаконно выловил рыбу породы налим в количестве трех штук. Фото: Кировский ЛО МВД России на транспорте

Жителям Кировской области может грозить до двух лет лишения свободы за незаконный вылов рыбы на реке Вятка. Об этом сообщили в региональном МВД РФ на транспорте.

В ходе очередного рейда полицейские обнаружили троих браконьеров, которые рыбачили на реке Вятка в Малмыжском районе. В первом случае сотрудникам МВД попался 36-летний мужчина, который ловил налима с помощью багра. В дальнейшем на том же участке реки полицейские обнаружили двух браконьеров, которые рыбачили аналогичным способом. Общий ущерб по всем эпизодам составил 9 тысяч рублей.

По каждому эпизоду возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов. По данной статье мужчинам может грозить до двух лет лишения свободы.

Криминал