Итоги розничной торговли в Кировской области: за 2020 год оборот составил 204 млрд рублей

За истекший год непродовольственных товаров продано на 102 млрд рублей. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Оборот розничной торговли в Кировской области за 2020 год составил 204 млрд рублей: непродовольственных товаров продано на 102 млрд и пищевых продуктов тоже на 102 млрд рублей. В среднем каждый житель области потратил на покупки 161 тысячу рублей, сообщили в Кировстате.

Распределение оборота розничной торговли по месяцам 2020 года. Фото: kirovstat.gks.ru

По мнению предпринимательского сообщества, ситуация в отрасли оставалась удовлетворительной на протяжении всего года. Наиболее негативно на их деятельности сказалась высокая конкуренция, неплатежеспособность покупателей, а также высокий уровень налоговой нагрузки.

- Прогнозы предпринимателей на I квартал 2021 года пессимистичны: лишь 12% руководителей ожидают улучшения экономического положения своих организаций, - сообщили в Кировстате.

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