В Кирове из-за ДТП с четырьмя машинами в пробке встала половина города

Машины практически перегородили проезжую часть. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове произошло массовое ДТП, в результате которого физически пострадали два человека и морально - половина города. Из-за аварии скопилась огромная пробка. Подробности сообщает областная ГИБДД.

Авария произошла 3 февраля в 17.50 на улице Ленина, напротив дома №198/1. «Хонда» врезалась во встречную «Ладу Гранту», задев попутно автобус ЛИАЗ. Отечественную легковушку от удара отбросило на ВАЗ-2190, собиравшийся поворачивать налево.

К счастью, пострадали, да и то не слишком, лишь два человека - 25-летний водитель и 36-летняя пассажирка «Хонды». Госпитализировать их не пришлось. Однако все четыре машины практически перегородили проезжую часть. А после приезда на место сотрудников полиции чуть ли не вся улица Ленина и прилегающие к ней встали намертво. Пробка исчезла лишь ближе к 21 часу.

Всего за минувшие сутки на кировских дорогах произошло три ДТП, в которых пострадали четыре человека. Погибших нет.