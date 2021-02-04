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Коронавирус Covid-19

Статистика по COVID-19 в Кировской области: в регионе выявлено 164 новых случая заражения

В инфекционных госпиталях сейчас находится 3138 жителей области
Виктор КарповВиктор Карпов
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Обследование на КТ прошли 490 жителей региона.

Обследование на КТ прошли 490 жителей региона.

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 4 февраля.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 164 новых случая заражения коронавирусом. За этот же период выздоровели 616 заболевших. Общее количество жертв коронавируса в нашем регионе составляет 269. За прошедшую неделю, с 25 по 31 января, от коронавируса умерли семеро кировчан.

В инфекционных госпиталях сейчас находится 3138 жителей области, у 2747 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2474 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 391 пациента диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 105 заразившихся коронавирусом, 21 из них - на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 6654 пациента.

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 3735 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошли 490 жителей региона.