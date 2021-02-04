В Кирове пропала 43-летняя женщина

Любую информацию о женщине сотрудники МВД просят сообщать по телефонам: 02 или 102. Фото: 43.мвд.рф

В Кирове и области ищут 43-летнюю женщину. Екатерина Трояновская пропала 24 января 2021 года. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

По данным УМВД, Екатерину Владимировну разыскивают уже более недели. В среду, 24 января, она перестала выходить на связь с родственниками. Близкие женщины обратились в полицию и к поисковикам, предоставив ориентировку на пропавшую.

Приметы женщины:

• Рост - 160-165 см;

• Телосложение - худощавое;

• Волосы - темные, короткие;

На момент исчезновения была одета в черную куртку, черные штаны, белые кроссовки и в шапку. Из особых примет: татуировки на руках в виде надписей, а также на ноге.

Любую информацию о женщине сотрудники МВД просят сообщать по телефонам:(8332) 674-308, 674-325, 36-16-22, 89539481177, или 02(102).