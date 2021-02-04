Кировчанин получил полтора года условно за избиения подростка

Напиваясь, молодой человек регулярно бил свою знакомую - подростка младше него. Фото: pixabay.com

В Вятскополянском районе осудили 18-летнего молодого человека. Парень систематически избивал свою подругу - девушку на несколько лет младше него. Информацию сообщает областной Следком.

Как выяснилось, такие случаи были не единичными. В целом это продолжалось с апреля по июнь 2020 года. Напиваясь, молодой человек регулярно бил свою 15-летнюю знакомую - «на почве личной неприязни». Все прекратилось, когда синяки увидела мама девушки. Последней пришлось все рассказать, и женщина обратилась в полицию с заявлением.

На допросе молодой человек признал свою вину и раскаялся в произошедшем. Суд вынес вердикт: полтора года - условно.