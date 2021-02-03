Ночью с 12 участков кировских улиц вывезут снег

Подрядчиков обязали каждые сутки вывозить 15-17 тысяч кубометров снега из города. Фото: admkirov.ru

Из Кирова продолжают вывозить снег. В ближайшие сутки от завалов освободят 12 участков улиц. Информацию сообщает пресс-служба горадминистрации.

В ночь с 3 на 4 февраля снег планируют убрать со следующих участков:

- ул. Гагарина (Нововятский район);

- 3-й Опытный переулок;

- ул. Мира (от Ломоносова до Сормовской);

- ул. Сормовская;

- проезд между улицами Московской и Преображенской в районе дома №85к1;

- ул. Мопра (от Октябрьского проспекта до ул. А. Горбуновой);

- ул. Захватаева (от Труда до Преображенской);

- ул. 4-й Пятилетки;

- ул. Герцена (от Ленина до Октябрьского проспекта);

- ул. Преображенская (от Октябрьского проспекта до ст.Киров-2);

- ул. Свободы (от Розы Люксембург до Преображенской);

- ул. Боровицкая.

Кировчанам напоминают: оставлять свои машины в зоне ведения работ запрещено. На участках, где будут вывозить снег, заранее выставят предупредительные знаки. Машины, мешающие проведению работ, будут перемещать.

Отметим, что за минувшие сутки с 25 участков кировских улиц вывезли 15500 кубометров снега. Подрядчикам поручено ежедневно вывозить 15-17 тысяч кубометров.