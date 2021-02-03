В Кирове частично ограничили движение по улице Володарского

Участок дороги будет закрыт до 11 февраля. Фото: pixabay.com

Кировские автомобилисты не смогут проехать по улице Володарского. Движение автотранспорта по участку дороги временно ограничено. Информацию передает пресс-служба горадминистрации.

Недоступен для автолюбителей будет участок улицы рядом с домом №11. Причиной стало технологическое присоединение строящегося объекта к центральной системе водоснабжения. Работы исполняет МУП «Водоканал».

Движение по этому участку дороги будет ограничено с 3 по 11 февраля. Водителей просят быть внимательными и планировать свой маршрут заранее с учетом перекрытой улицы.