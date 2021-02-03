Тренера «Родины» отстранили от игр из-за оскорбления судей

Инцидент произошел 17 января во время матча «Родины» с казанским «Ак Барс-Динамо». Фото: vk.com/hcrodinakirov

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России решил наказать тренера кировской команды «Родина» Дениса Половникова за оскорбление в адрес судейской бригады. Инцидент произошел 17 января во время матча «Родины» с казанским «Ак Барс-Динамо». Напомним, что игра тогда завершилась поражением кировчан со счетом 3:5.

По решению комиссии Денис Половников будет оштрафован на 250 тысяч рублей, а также дисквалифицирован до конца сезона 2021/2022.

Напомним, что в четверг, 4 февраля, в 11 утра по московскому времени хоккеисты кировской «Родины» проведут очередной гостевой матч. Соперником команды Андрея Рушкина станет «Уральский трубник» из Первоуральска.

СПРАВКА «КП»

Денис Половников — воспитанник кировского хоккея с мячом. Дебютировал в составе «Родины» в 1991-1992 годах. В сезоне 2005-2006 года стал бронзовым призером чемпионата России. В разные годы играл в составе «Динамо». В 2019 году вернулся в качестве тренера в «Родину».