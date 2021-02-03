Пекари Кировской области получат субсидии

Поддержка будет оказана как организациям, так и индивидуальным предпринимателям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональное министерство финансов готовится к распределению субсидий областным производителям муки и хлебобулочных изделий. Ранее премьер премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении субъектам РФ 4,7 млрд рублей для стабилизации цен на данную продукцию.

Согласно документу, на поддержку предприятий хлебопекарной отрасли Кировской области из федерального бюджета выделят 36 миллионов рублей. В пресс-службе регионального правительства рассказали, что средства планируют направить на компенсацию части затрат производителей хлебобулочных изделий. Поддержка будет оказана как организациям, так и индивидуальным предпринимателям.

Сейчас правительство разрабатывает порядок предоставления субсидий. Соответствующий документ примут в ближайшее время.

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