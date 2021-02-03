Поменялись местами: в Даровском районе алиментщик заставил бывшую жену платить за содержание дочери

Мать оставила ребенка на бабушку и уехала устраивать личную жизнь в другой регион. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Даровском районе один алиментщик заставил платить другого. Так поменялись местами бывшие супруги. Информацию сообщает пресс-служба регионального УФССП.

На днях в районное отделение судебных приставов пришел документ о взыскании алиментов на содержание ребенка с местной жительницы. Примечательным было то, что заявителем стал ее бывший муж. Как выяснилось, с 2011 года мужчина исправно платил алименты на содержание своей дочери, пока та жила с матерью. Однако внезапно обнаружился один факт: ребенок больше не живет с родительницей. Та спихнула дочку на бабушку и уехала в другой регион - налаживать свою личную жизнь.

Мужчина обратился в суд с просьбой отдать ему девочку и взыскать алименты на нее уже с бывшей супруги. Суд признал требование обоснованным. Теперь дочь будет жить с отцом, а платить за ее содержание станет уже мать.