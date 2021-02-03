В Кировской области осудили чебоксарца, пойманного с 10 кг наркотиков

Суд вынес приговор: шесть лет и два месяца колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области осудили мужчину из Чебоксар, продававшего нашим землякам наркотики. По сообщению областной прокуратуры, теперь ему придется отсидеть в колонии строгого режима.

С июля 2018 по ноябрь 2019 года 40-летний чебоксарец сбывал наркотики в нескольких регионах страны. Полем деятельности преступной группы, в которую входил мужчина, стали Кировская, Пензенская, Самарская и Ульяновская области, а также Республика Марий Эл, Татарстан и Чувашия. Преступники продавали наркотические средства через интернет, а после оставляли тайники с «закладками».

Продажу отравы пресекли правоохранители. По сообщению областной прокуратуры, из незаконного оборота изъяли более 8,6 килограмм наркотиков и более килограмма психотропных веществ.

У чебоксарца нашлись некие смягчающие обстоятельства, из-за чего приговор не стал таким жестким, каким бы мог. Суд приговорил мужчину к шести годам и двум месяцам колонии строгого режима.