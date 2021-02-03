В Оричевском районе коммерческую организацию оштрафовали на 36 тысяч рублей

Фасад у одного из домов в пгт. Мирный отремонтировали позже предусмотренного договором срока. Фото: epp.genproc.gov.ru

Прокуратура Оричевского района проверила исполнение региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области». Оказалось, что одна из коммерческих организаций не завершила капитальный ремонт в установленный срок.

Выяснилось, что НКО «Фонд капитального ремонта в Кировской области» и ООО «У» заключили договор на несколько многоквартирных домов. Организация должна была отремонтировать фасады нескольких зданий. Сумма контракта превышала десять миллионов рублей. Но уложиться в срок подрядчик не смог. У одного из домов в пгт. Мирный фасад своевременно не отремонтировали, что нарушило права жильцов этого дома.

По этому факту было возбуждено производство по делу об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков).

Суд, рассмотрев дело, признал ООО «У» виновным. Организации придется заплатить штраф в размере 36 тысяч рублей.

А ремонт фасада после вмешательства прокуратуры подрядчик все же завершил.