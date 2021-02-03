В Кировской области могут увеличить время продажи алкоголя

Увеличение времени продажи алкоголя в магазинах поможет справиться с нелегальной торговлей. Фото: Мария ЛЕНЦ

С инициативой продления времени продажи алкоголя выступили депутаты Владимир Яговкин и Юрий Терешков. Об этом сообщает пресс-служба областного Заксобрания.

По действующим сейчас правилам алкоголь в нашей области можно покупать с 10 до 23 часов (по воскресеньям - до 22 часов). Депутаты предлагают разрешить продажу этой продукции с 8 часов утра. По словам инициаторов, это поможет ударить по нелегальной торговле - из-под полы или с рук. Зачастую в таких случаях алкоголь оказывается «паленым».

Кроме того, незаконная торговля бьет и по бюджету области, считают депутаты. Из-за продаж нелегальной продукции в течение этих самых двух часов казна может недополучать до 100 миллионов рублей в год.

Сейчас законопроект согласовывают заинтересованные органы. Одновременно прорабатывается идея ужесточения наказания за продажу нелегального алкоголя.