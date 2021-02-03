В Кировской области ликвидировали министерство энергетики и ЖКХ

Указ о ликвидации министерства подписал губернатор Кировской области. Фото: Валентина РОГАЧЕВА

В Кировской области изменили структуру органов исполнительной власти. А именно - ликвидировали одно из министерств. Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, министерство энергетики и ЖКХ прекращает свое существование с 15 апреля 2021 года. А Минстрой превращается в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. По существу, два ведомства объединили, превратив в одно. Указ подписан 20 января губернатором региона Игорем Васильевым.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кировской области пройдет процедура реформирования органов исполнительной власти. Структурные изменения собираются провести в шести министерствах.