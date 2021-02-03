Статистика по COVID-19 в Кировской области: за сутки выздоровел 701 заболевший

За сутки кировские врачи выявили 160 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 3 февраля.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 160 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период выздоровел 701 заболевший. Общее количество жертв коронавируса в нашем регионе составляет 268. За прошедшую неделю, с 25 по 31 января, от коронавируса умерли семеро кировчан.

В инфекционных госпиталях сейчас находится 3126 жителей области, у 2726 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2470 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 400 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 113 заразившихся коронавирусом, 21 из них - на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 6649 пациентов.

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 4081 исследование на COVID-19. Обследование на КТ прошли 355 жителей региона.