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Коронавирус Covid-19

Статистика по COVID-19 в Кировской области: за сутки выздоровел 701 заболевший

В инфекционных стационарах остаются на лечении более трех тысяч пациентов
Ангелина Табрисова
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За сутки кировские врачи выявили 160 новых случаев заражения коронавирусом.

За сутки кировские врачи выявили 160 новых случаев заражения коронавирусом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 3 февраля.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 160 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период выздоровел 701 заболевший. Общее количество жертв коронавируса в нашем регионе составляет 268. За прошедшую неделю, с 25 по 31 января, от коронавируса умерли семеро кировчан.

В инфекционных госпиталях сейчас находится 3126 жителей области, у 2726 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2470 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 400 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 113 заразившихся коронавирусом, 21 из них - на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 6649 пациентов.

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 4081 исследование на COVID-19. Обследование на КТ прошли 355 жителей региона.