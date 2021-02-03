В пожарах в Кировской области погибли молодой человек и пенсионер

Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области два человека погибли в пожарах за минувшие несколько дней. Сейчас региональный Следственный комитет устанавливает все причины и обстоятельства их гибели. Информацию сообщает пресс-служба ведомства.

Первая трагедия произошла в Афанасьевском районе в ночь с 1 на 2 февраля. Огонь вспыхнул в одном из домов деревни Шердынята. На месте происшествия обнаружили тело 23-летнего молодого человека. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

Второй инцидент произошел в поселке Юрья. 2 февраля в 9 часов утра загорелась одна из квартир в доме по улице Труда. Ее хозяин, 73-летний пенсионер, погиб, задохнувшись дымом. Следователи предполагают, что мужчина неосторожно обошелся с огнем, готовя еду.

Сейчас назначены экспертизы, проводятся проверки для установления всех причин и обстоятельств трагедий. Следком Кировской области призывает жителей региона уделять больше внимания пожарной безопасности.