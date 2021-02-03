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Кировские УК могут получить 138 штрафов за неочищенные от снега крыши домов

Организации получили уже порядка 500 предостережений
Софья Михерская
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Штраф за всего одну неочищенную крышу может составить до 300 тысяч рублей. Фото: admkirov.ru

Штраф за всего одну неочищенную крышу может составить до 300 тысяч рублей. Фото: admkirov.ru

Кировские управляющие компании могут нарваться на штрафы за халатность. Из 2300 городских домов со скатными крышами сейчас очищены лишь порядка 900. Информацию сообщает пресс-служба горадминистрации.

Рейд по Октябрьскому району показал, что свою работу «управляйки» выполняют весьма нерегулярно. Местная УК, к примеру, получила уже 58 предостережений, и в ее отношении возбудили два административных делопроизводства. Всего же управляющим организациям Кирова выдано уже порядка 500 предостережений и возбуждено 138 административных производств. К слову, штраф всего за одну неочищенную крышу может составить до 300 тысяч рублей.

Напомним, что с 1 по 3 февраля в Кирове проходит акция по борьбе со снегом и льдом на крышах. Горожан просят фотографировать «опасные» объекты и присылать информацию в Центр общественного контроля ЖКХ. По окончанию акции все данные передадут на проверку.