ОНФ: кировчане просят исправить дефекты после капремонта фасада

Кировчане просят исправить дефекты после капремонта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Активисты ОНФ в Кировской области попросили региональный фонд капитального ремонта проверить качество ремонта в доме на Сурикова, 22 . Стоимость проведенных работ превысила 1,7 млн рублей, но возник вопрос о том, насколько качественно все сделал подрядчик.

По словам жильцов до капитального ремонта температура в квартирах была приемлемой. Но после работ в угловых квартирах стало холодно, в одной из них даже отклеились обои, а у окна образовалась плесень.

- Мы неоднократно обращались в управляющую компанию и в жилищную инспекцию. На запросы ответили, но дальше замеров температуры в квартирах дело не пошло. - рассказали местные жители.

Первыми на просьбы откликнулись активисты и выехали на место работ. По итогам осмотра, эксперты обратились в Фонд капитального ремонта с просьбой проверить работу подрядчика. В случае подтверждения его вины потребовать устранить допущенные при ремонте нарушения. Также в прокуратуру активисты направили обращение с просьбой изучить деятельность управляющей компании, обслуживающей проблемный дом.