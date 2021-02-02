Кировская прокуратура заинтересовалась плохой чисткой дорог от снега

За плохую уборку дорог от снега должностных лиц наказывали еще в 2020 году, но это не помогло. Фото: Алексей ФОКИН

Снежными завалами в Кирове заинтересовались надзорные органы. В результате ряд должностных лиц получил представления и предостережения. Информацию сообщает областная прокуратура.

Так, еще в декабре 2020 года внесли представление начальнику управления дорожной и парковой инфраструктуры - за нарушение сроков уборки, снежные завалы и зауженные проезжие части. К ответственности тогда привлекли и подрядчика.

В начале 2021 года прокуратура вновь провела проверку. Нарушения обнаружили на 41 улице Кирова, в частности, несвоевременную очистку тротуаров от снега. В этот раз представления внесли директору АО «ГДМС» и главе горадминистрации. Сейчас «Гордормостстрой» хотят привлечь к административной ответственности.

Представление внесли и начальнику областного УМВД: в нынешнем году инспекция не проводила проверку нормативного состояния тротуаров. Всего на начало февраля 2021 года внесено 13 представлений за плохое содержание улично-дорожной сети Кирова.

Кроме того, за зиму 2021-2021 года внесли 128 представлений за нечищеные от снега дворы, тротуары, крыши домов и зданий. Прокуратура также объявила 51 предостережение о недопустимости нарушения закона в сфере ЖКХ.