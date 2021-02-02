Бывшая глава села Архангельское отдала своей знакомой казенную квартиру

Казенная квартира, на которую стояла очередь из малоимущих и нуждающихся в жилье, досталась «левому» человеку просто так. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Немском районе завели уголовное дело на бывшую чиновницу. Женщина незаконно отдала своей знакомой одну из квартир, на которую стояла очередь нуждающихся в жилье селян. Информацию сообщают областные прокуратура и Следком.

В 2016 году чиновница, будучи главой села Архангельское, передала местной жительнице одну из квартир, которые принадлежали муниципалитету, по договору соцнайма. Дело в том, что такие квартиры раздают малоимущим и нуждающимся в жилье, причем в порядке строгой очередности. Новая же владелица не стояла на учете по этой программе, однако квартирку приняла. После обе женщины заключили договор о передаче жилья в собственность.

В итоге кто-то из селян, стоящих в очереди на обеспечение квартирой, лишился шанса ее приобрести. Ущерб муниципальному образованию оценили в 320 тысяч рублей.

Бывшую главу сельского поселения задержали, ей предъявлено обвинение в растрате с использованием служебного положения и превышение полномочий. По материалам проверки прокуратуры возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.