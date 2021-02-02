Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В одном из домов Кирово-Чепецка со второго этажа обвалился балкон

Здание находилось под обслуживанием УО «Орион»
Иван Кабанов
КомментироватьОставить комментарий
В жилом доме Кирово-Чепецка обвалился балкон. - chepetsk.ru.

В жилом доме Кирово-Чепецка обвалился балкон. - chepetsk.ru.

Фото: Иван Кабанов

Утром второго февраля в одном из жилых домов в Кирово-Чепецке со второго этажа обвалился балкон. ЧП случилось на проспекте Кирова, 28. Об этом сообщает портал «Чепецк.ру». Информации о пострадавших пока нет.

Известно, что ответственность за этот дом и его обслуживание несет управляющая организация «Орион». Всего в Кирове компания обслуживает 16 адресов.

Несмотря на происшествие, капитальный ремонт фасада придется ждать еще достаточно долго. Согласно информации регионального фонда, работы по восстановлению ожидаются лишь в 2025 году.