В Кирове прокуратура потребовала заблокировать интим-сайты, угрожающие нравственному развитию детей

Суд признал требования блокировки сайтов законными и обоснованными. Фото: pixabay.com

Кировская прокуратура потребовала заблокировать четыре сайта с информацией об оказании интим-услуг. Суд удовлетворил иск, признав распространяемую информацию запрещенной на территории РФ.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, на ресурсах были сведения о лицах, оказывающих интим-услуги. Ночных бабочках, проще говоря. По мнению прокуратуры, содержавшаяся на сайтах информация создавала угрозу для нормального физического и нравственного развития подростков, которые могли забрести на эти страницы. Кроме того, интернет-ресурсы пропагандировали нетрадиционные сексуальные отношения и формировали неуважение к родителям, отрицая семейные ценности.

Прокуратура Первомайского района потребовала заблокировать ресурсы, и суд признал это законным и обоснованным. После вступления в силу решения о закрытии сайтов его направят в кировское управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.