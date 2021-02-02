В Фаленках пожар унес жизнь мужчины

В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тело мужчины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трагедия произошла, 1 февраля, в поселке Фаленки в Кировской области. Огонь вспыхнул в частном жилом доме на улице Труда. Пламя за считанные секунды охватило деревянную постройку. В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тело мужчины. По предварительной информации, это 59-летний хозяин дома.

- В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, - сообщили в СК РФ по Кировской области. - Назначены экспертизы с целью установления причины пожара.

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки.