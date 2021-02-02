В Кирове прошел чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по киокусинкай

Победителями и призерами турнира стали 17 спортсменов ВятСШОР. Фото: vk.com/youthsport43

30 января 2021 года в спортивном комплексе «Юность» прошел чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по киокусинкай дисциплина «кекусин». В соревнованиях приняли участие более 170 спортсменов.

Ученики Вятской спортивной школы олимпийского резерва (КОГАУ «ВятСШОР») показали отличный результат на состязаниях. 17 спортсменов школы стали победителями и призерами турнира. Золотые медали завоевали: Александра Ковина, Дарья Ковина, Юлия Поплаухина, Ксения Кротова и Елизавета Рязанова. Серебряными призерами стали: Захар Кряжев, Светлана Русинова и Екатерина Смотрина. Бронзу выиграл Вячеслав Чеглеев. Все спортсмены - воспитанники Евгения Ермолина.

Отличились и ребята, которых тренирует Сергей Ермолин. Его ученики Полина Тарбеева и Матвей Махнев удостоились первых мест. Илья Шабалин завоевал бронзу.

На всех трех ступенях пьедестала оказались и подопечные Татьяны Мельниковой. Сергей Волков завершил соревнования с золотой медалью, Дарья Муравьева, Ирина Заплаткина, Данил Глушков с серебряными и Мадина Рамазанова с бронзовой.

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