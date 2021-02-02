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В Кирове сотрудникам ООО «Атлас» не выплачивали заработную плату

Задолженность составила более 540 тысяч рублей
Виктор КарповВиктор Карпов
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Руководство предпочитало расходовать деньги на иные цели.

Руководство предпочитало расходовать деньги на иные цели.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По материалам прокуратуры следователи СК РФ по Кировской области возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Атлас».

С октября по декабрь 2020 года пять работников не получали заработную плату. При этом сотрудники прокуратуры установили, что возможность для своевременной выдачи денежных средств у работодателя имелась, но руководство предпочитало расходовать деньги на иные цели. В общей сложности задолженность по заработной плате составила более 540 тысяч рублей.

В настоящее время следователи досконально изучают произошедшее. Расследование продолжается. Оно также находится на контроле у прокуратуры.

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