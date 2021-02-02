Статистика по COVID-19 в Кировской области: в регионе выявлено 155 новых случаев заражения

Обследование на КТ прошли 395 жителей региона. Фото: Артем КИЛЬКИН

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 2 февраля.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 155 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период выздоровели 637 заболевших. Общее количество жертв коронавируса в нашем регионе составляет 267. За прошедшую неделю, с 25 по 31 января, от коронавируса умерли семеро кировчан.

В инфекционных госпиталях сейчас находится 3228 жителей области, у 2776 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2501 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 452 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 116 заразившихся коронавирусом, 21 из них - на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 6759 пациентов.

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 1700 исследования на COVID-19. Обследование на КТ прошли 395 жителей региона.