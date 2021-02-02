В Слободском водитель Renault насмерть сбил пешехода

Авария произошла 2 февраля в 4 часа 20 минут. Фото: vk.com/gibdd43

В Слободском районе под колесами иномарки погиб пешеход. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Во вторник ночью, 2 февраля, напротив дома №123 на улице Советской произошла авария. По предварительной информации, 55-летний водитель автомобиля Renault Megane сбил женщину, которая стояла на проезжей части.

- В результате происшествия 61-летняя женщина-пешеход погибла, - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и условия совершения ДТП.