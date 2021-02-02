В Кирове построят новую школу на 300 учащихся

Строить новую школу будут на месте снесенного учебного комбината. Фото: vk.com/stroim_kirov

В Кирове появится новая школа на 300 учеников. Выстроят общеобразовательное учреждение на месте МУК №4 по улице Пролетарской, 11а, снесенного в 2020 году. Информация об этом появилась в паблике ВКонтакте «Строим Киров».

Подрядчиком стала кировская компания ООО «Стройтек». Именно от них поступила единственная заявка на участие в аукционе. За постройку школы организации заплатят 248 326 509,60 рублей - стартовая цена контракта. Деньги поступят из бюджетов Кирова, Кировской области и РФ. Все работы «Стройтек» должен завершить до 20 декабря 2021 года.

Пока неизвестно, какой номер присвоят новой школе. Участники сообщества считают, что она станет филиалом одного из уже существующих общеобразовательных учреждений.